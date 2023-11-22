Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2025 Парагвай. Примера 2025 Копа Судамерикана 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Парагвай. Примера 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Кубок Америки 2019 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Португалия. Высшая лига 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Португалия. Высшая лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008