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Либертад
Оскар Кардосо
Статистика
€ 100 тыс
Оскар Кардосо - статистика
Либертад
20 мая 1983 (43)
#7 | Нападающий
192 см | 87 кг
Парагвай
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Кубок Либертадорес 2025
Парагвай. Примера 2025
Копа Судамерикана 2024
Кубок Либертадорес 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Парагвай. Примера 2024
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Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парагвай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур
Парагвай
0 : 1
22.11.2023
Колумбия
85' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур
Чили
0 : 0
17.11.2023
Парагвай
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