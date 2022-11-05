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    Хайме Сеоане - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Хайме
    Фамилия Сеоане
    Команда Хетафе
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1997 (26 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 78' - 90' Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 90' - 90' Хетафе 1:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 Был в запасе Атлетико 1:1 Хетафе Испания. Примера, 20 тур
    28.01.2023 Был в запасе Хетафе 0:1 Бетис Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 12 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 78' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    12.02.2023 90' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    04.02.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    28.01.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    22.01.2023 85' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    15.01.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    08.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    30.12.2022 84' -90' Хетафе (Хетафе) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    09.11.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    05.11.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Кадис (Кадис)
    31.10.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:1 Хетафе (Хетафе)
    24.10.2022 84' -90' Сельта (Виго) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    18.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    14.10.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    08.10.2022 83' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    01.10.2022 46' -82' Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    18.09.2022 90' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    11.09.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    04.09.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 5:1 Хетафе (Хетафе)
    28.08.2022 1' -73' Хетафе (Хетафе) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    22.08.2022 46' -90' Жирона (Жирона) 3:1 Хетафе (Хетафе)
    15.08.2022 64' -90' Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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