Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Manuel Maranda - статистика

Блау-Вайс
#15 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блау-Вайс
31
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсберг
0 : 0
18.04.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Блау-Вайс
5 : 0
11.04.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Грацер
2 : 1
04.04.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Блау-Вайс
3 : 2
21.03.2026
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Альтах
3 : 1
14.03.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
86'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
1 : 1
08.03.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
2 : 3
01.03.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Штурм
1 : 0
22.02.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Блау-Вайс
2 : 1
15.02.2026
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
1 : 0
08.02.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
74'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Блау-Вайс
1 : 1
14.12.2025
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
0 : 2
06.12.2025
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 1
29.11.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рид
2 : 1
08.11.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
83'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Блау-Вайс
0 : 1
01.11.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Тироль
2 : 0
25.10.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
3 : 4
19.10.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 1
04.10.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
71'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 0
27.09.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
2 : 0
21.09.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
3 : 0
13.09.2025
Грацер
1' - 75'
44'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
2 : 2
30.08.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
0 : 2
23.08.2025
Рид
1' - 90'
35'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
10'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Блау-Вайс
0 : 1
09.08.2025
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
1 : 0
03.08.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Главные новости
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
1
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
3
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
1
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
8
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+