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Бельгия. Про-Лига
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РААЛ Ла-Лувьер
S. Sidibe
Статистика
S. Sidibe - статистика
РААЛ Ла-Лувьер
#51 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Румыния. Лига I 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
РААЛ Ла-Лувьер
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
27.12.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Вестерло
2 : 1
20.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
13.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Антверпен
3 : 1
08.11.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
1 : 1
26.10.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
18.10.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Дендер
0 : 0
28.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
20.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
13.09.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
3 : 2
30.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Сент-Труйден
2 : 1
17.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
61' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
10.08.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Гент
1 : 0
02.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 66'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
26.07.2025
Стандард
63' - 90'
90'
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