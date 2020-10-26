Кайл Эдвардс - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Эдвардс
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дадли
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Эдвардс
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дадли
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|79' - 90'
|Бернли
|2:1
|Ипсвич Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|28.01.2023
|85' - 90'
|Ипсвич Таун
|0:0
|Бернли
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:5
|Манчестер Сити (Манчестер)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.12.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|08.11.2020
|89' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|02.11.2020
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.10.2020
|63' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.10.2020
|1' -46'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:3
|Челси (Лондон)
|19.09.2020
|71' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|5:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.09.2020
|70' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:3
|Лестер (Лестер)