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    Кайл Эдвардс - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Кайл
    Фамилия Эдвардс
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Родной город Дадли
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 79' - 90' Бернли 2:1 Ипсвич Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    28.01.2023 85' - 90' Ипсвич Таун 0:0 Бернли Англия. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:5 Манчестер Сити (Манчестер)
    19.01.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    16.01.2021 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.12.2020 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    20.12.2020 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    08.11.2020 89' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    02.11.2020 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    26.10.2020 63' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    04.10.2020 1' -46' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    26.09.2020 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:3 Челси (Лондон)
    19.09.2020 71' -90' Эвертон (Ливерпуль) 5:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13.09.2020 70' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:3 Лестер (Лестер)
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