Оливер Кейси - статистика
#49 | Защитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Кейси
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лидс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 2000 (22 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Кейси
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лидс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Форест Грин
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|1' -90'
|Форест Грин (Нейлсворт)
|0:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|64'