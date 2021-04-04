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    Хорхе Помбо - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Хорхе
    Фамилия Помбо
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Родной город Сарагоса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 1994 (28 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 13 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2021 74' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Кадис (Кадис)
    16.05.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:3 Эльче (Эльче)
    11.05.2021 77' -90' Осасуна (Памплона) 3:2 Кадис (Кадис)
    08.05.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:1 Уэска (Уэска)
    02.05.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:1 Кадис (Кадис)
    24.04.2021 1' -59' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Кадис (Кадис)
    21.04.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:3 Реал (Мадрид)
    18.04.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Сельта (Виго)
    10.04.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Кадис (Кадис)
    04.04.2021 79' -90' Кадис (Кадис) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    21.03.2021 86' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Кадис (Кадис)
    13.03.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Кадис (Кадис)
    06.03.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    28.02.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Бетис (Севилья)
    21.02.2021 1' -90' Барселона (Барселона) 1:1 Кадис (Кадис)
    15.02.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    07.02.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Кадис (Кадис)
    31.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:4 Атлетико (Мадрид)
    19.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Леванте (Валенсия)
    10.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    04.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Кадис (Кадис)
    29.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    24.12.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    20.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    14.12.2020 46' -90' Сельта (Виго) 4:0 Кадис (Кадис)
    05.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:1 Барселона (Барселона)
    28.11.2020 58' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Кадис (Кадис)
    90'
    22.11.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    07.11.2020 61' -90' Атлетико (Мадрид) 4:0 Кадис (Кадис)
    30.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Кадис (Кадис)
    25.10.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    17.10.2020 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:1 Кадис (Кадис)
    04.10.2020 1' -46' Кадис (Кадис) 1:1 Гранада (Гранада)
    01.10.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Кадис (Кадис)
    27.09.2020 1' -85' Кадис (Кадис) 1:3 Севилья (Севилья)
    20.09.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Кадис (Кадис)
    83' 64'
    12.09.2020 1' -90' Кадис (Кадис) 0:2 Осасуна (Памплона)
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