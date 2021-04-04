Хорхе Помбо - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Помбо
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Помбо
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|13
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2021
|74' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Кадис (Кадис)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:3
|Эльче (Эльче)
|11.05.2021
|77' -90'
|Осасуна (Памплона)
|3:2
|Кадис (Кадис)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|24.04.2021
|1' -59'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Сельта (Виго)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|04.04.2021
|79' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|21.03.2021
|86' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.02.2021
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|15.02.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:4
|Атлетико (Мадрид)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.01.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|24.12.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|14.12.2020
|46' -90'
|Сельта (Виго)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Барселона (Барселона)
|28.11.2020
|58' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|90'
|22.11.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|07.11.2020
|61' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|30.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|04.10.2020
|1' -46'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|27.09.2020
|1' -85'
|Кадис (Кадис)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|20.09.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|83' 64'
|12.09.2020
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Осасуна (Памплона)