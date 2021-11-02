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    Matt Smith - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Matt Smith
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 20 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.01.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.01.2022 89' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    29.12.2021 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    11.12.2021 74' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    04.12.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    27.11.2021 67' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    24.11.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Борнмут (Борнмут)
    20.11.2021 86' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    06.11.2021 80' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    02.11.2021 1' -46' Миллуолл (Лондон) 1:0 Рединг (Рединг)
    30.10.2021 83' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    23.10.2021 48' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    84'
    19.10.2021 75' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    16.10.2021 55' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    02.10.2021 77' -90' Барнсли (Барнсли) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    29.09.2021 1' -60' Миллуолл (Лондон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    25.09.2021 1' -87' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    32'
    18.09.2021 1' -69' Миллуолл (Лондон) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    15.09.2021 86' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    11.09.2021 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    28.08.2021 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    21.08.2021 70' -89' Кардифф (Кардифф) 3:1 Миллуолл (Лондон)
    17.08.2021 46' -89' Миллуолл (Лондон) 1:2 Фулхэм (Лондон)
    87'
    14.08.2021 81' -89' Миллуолл (Лондон) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    07.08.2021 78' -88' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Миллуолл (Лондон)
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