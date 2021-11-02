|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|20
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.01.2022
|89' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|29.12.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|11.12.2021
|74' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|27.11.2021
|67' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|24.11.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|20.11.2021
|86' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|06.11.2021
|80' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.11.2021
|1' -46'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|30.10.2021
|83' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|23.10.2021
|48' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|84'
|19.10.2021
|75' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|16.10.2021
|55' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|02.10.2021
|77' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|29.09.2021
|1' -60'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|25.09.2021
|1' -87'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|32'
|18.09.2021
|1' -69'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|15.09.2021
|86' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.09.2021
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|28.08.2021
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|21.08.2021
|70' -89'
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Миллуолл (Лондон)
|17.08.2021
|46' -89'
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|87'
|14.08.2021
|81' -89'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|07.08.2021
|78' -88'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)