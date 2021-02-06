|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уикомб Уондерерс
|8
|0
|0
|0
|0
|Борнмут
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2021
|77' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:0
|Престон (Престон)
|09.03.2021
|83' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|06.03.2021
|85' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|03.03.2021
|67' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|28.02.2021
|68' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|0:2
|Норвич Сити (Норвич)
|23.02.2021
|Был в запасе
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|16.02.2021
|Был в запасе
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|09.02.2021
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:0
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|06.02.2021
|1' -67'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.02.2021
|1' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|02.01.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Борнмут (Борнмут)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|5:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|08.12.2020
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|04.12.2020
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:4
|Борнмут (Борнмут)
|01.12.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:3
|Престон (Престон)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Борнмут (Борнмут)
|24.11.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.11.2020
|90' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:2
|Рединг (Рединг)
|21.10.2020
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.10.2020
|90' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:3
|Борнмут (Борнмут)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)