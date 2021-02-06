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    Nnamdi Ofoborh - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Nnamdi Ofoborh
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уикомб Уондерерс 8 0 0 0 0
    Борнмут 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2021 77' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:0 Престон (Престон)
    09.03.2021 83' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    06.03.2021 85' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    03.03.2021 67' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:0 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    28.02.2021 68' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 0:2 Норвич Сити (Норвич)
    23.02.2021 Был в запасе Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:0 Рединг (Рединг)
    20.02.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    16.02.2021 Был в запасе Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    09.02.2021 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:0 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    06.02.2021 1' -67' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.02.2021 1' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.01.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    02.01.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Борнмут (Борнмут)
    30.12.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Борнмут (Борнмут)
    15.12.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:0 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    12.12.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 5:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    08.12.2020 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:0 Борнмут (Борнмут)
    04.12.2020 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:4 Борнмут (Борнмут)
    01.12.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:3 Престон (Престон)
    28.11.2020 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Борнмут (Борнмут)
    24.11.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.11.2020 90' -90' Борнмут (Борнмут) 4:2 Рединг (Рединг)
    21.10.2020 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:1 Борнмут (Борнмут)
    17.10.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.10.2020 90' -90' Ковентри (Ковентри) 1:3 Борнмут (Борнмут)
    27.09.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    12.09.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
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