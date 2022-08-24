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    Илан Мелье - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Илан
    Фамилия Мелье
    Команда Лидс
    Состав Основной
    Родной город Лорьян
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 марта 2000 (22 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лидс 0:2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс Англия. Премьер-лига, 8 тур
    05.02.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 22 тур
    28.01.2023 1' - 90' Аккрингтон Стэнли 1:3 Лидс Англия. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 1' -90' Лидс (Лидс) 3:1 Барнсли (Барнсли)
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