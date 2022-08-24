Илан Мелье - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Илан
|Фамилия
|Мелье
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лорьян
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 2000 (22 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Илан
|Фамилия
|Мелье
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лорьян
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 2000 (22 года)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Аккрингтон Стэнли
|1:3
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)