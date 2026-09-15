Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 8 млн

Илан Мелье - статистика

Арсенал
2 марта 2000 (26), Лорьян
#30 | Вратарь
196 см
Франция
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ипсвич Таун
2 : 4
15.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
39
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Плимут Аргайл
1 : 2
03.05.2025
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
4 : 0
28.04.2025
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
6 : 0
21.04.2025
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Оксфорд
0 : 1
18.04.2025
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лидс
2 : 1
12.04.2025
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Мидлсбро
0 : 1
08.04.2025
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Лутон Таун
1 : 1
05.04.2025
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
2 : 2
29.03.2025
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.03.2025
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Лидс
2 : 0
12.03.2025
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Портсмут
1 : 0
09.03.2025
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
1 : 1
01.03.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
24.02.2025
Лидс
1' - 90'
14'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
2 : 1
17.02.2025
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Уотфорд
0 : 4
11.02.2025
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ковентри
0 : 2
05.02.2025
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
7 : 0
01.02.2025
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бернли
0 : 0
27.01.2025
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 0
22.01.2025
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лидс
3 : 0
19.01.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
3 : 3
04.01.2025
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
1 : 1
01.01.2025
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Дерби Каунти
0 : 1
29.12.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Сток Сити
0 : 2
26.12.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
4 : 0
21.12.2024
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Престон
1 : 1
14.12.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лидс
3 : 1
10.12.2024
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
2 : 0
07.12.2024
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
30.11.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
3 : 0
27.11.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
3 : 4
24.11.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
2 : 0
09.11.2024
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
1 : 0
06.11.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лидс
3 : 0
02.11.2024
Плимут Аргайл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
0 : 0
26.10.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лидс
2 : 1
22.10.2024
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лидс
2 : 0
18.10.2024
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сандерленд
2 : 2
04.10.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Норвич Сити
1 : 1
01.10.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
3 : 0
28.09.2024
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лидс
0 : 1
14.09.2024
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
2 : 0
31.08.2024
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
23.08.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Вест Бромвич
0 : 0
17.08.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лидс
3 : 3
10.08.2024
Портсмут
1' - 90'
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
1
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
1
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
1
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
7
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+