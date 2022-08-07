Кайс Руис-Атиль - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Кайс
|Фамилия
|Руис-Атиль
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Кайс
|Фамилия
|Руис-Атиль
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Осер (Осер)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|1' -62'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|57'
|27.08.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)