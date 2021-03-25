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    Юстин Оспельт - статистика

    #18 | Вратарь
    Имя Юстин
    Фамилия Оспельт
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 сентября 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2021 1' -90' Лихтенштейн 1:4 Исландия
    28.03.2021 Был в запасе Северная Македония 5:0 Лихтенштейн
    25.03.2021 Был в запасе Лихтенштейн 0:1 Армения
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