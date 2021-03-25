Юстин Оспельт - статистика
#18 | Вратарь
|Имя
|Юстин
|Фамилия
|Оспельт
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Юстин
|Фамилия
|Оспельт
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.03.2021
|1' -90'
|Лихтенштейн
|1:4
|Исландия
|28.03.2021
|Был в запасе
|Северная Македония
|5:0
|Лихтенштейн
|25.03.2021
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|0:1
|Армения