Алеш Мандоус - статистика
#24 | Вратарь
|Имя
|Алеш
|Фамилия
|Мандоус
|Команда
|Сигма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Алеш
|Фамилия
|Мандоус
|Команда
|Сигма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Пардубице
|0:2
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|Славия
|5:1
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|08.09.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Славия (Прага)
|25.08.2022
|1' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Славия (Прага)
|39'
|04.08.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|28.07.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)
|34'