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    Алеш Мандоус - статистика

    #24 | Вратарь
    Имя Алеш
    Фамилия Мандоус
    Команда Сигма
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Вес 75
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Теплице 1:1 Славия Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    04.02.2023 Был в запасе Пардубице 0:2 Славия Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    29.01.2023 Был в запасе Славия 5:1 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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