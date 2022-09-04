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    Андреас Ханше-Ольсен - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Андреас
    Фамилия Ханше-Ольсен
    Команда Майнц
    Состав Основной
    Родной город Бодо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1997 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Байер 2:3 Майнц Германия. Бундеслига, 21 тур
    55'
    11.02.2023 1' - 90' Майнц 3:1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    04.02.2023 1' - 90' Унион 2:1 Майнц Германия. Бундеслига, 19 тур
    01.02.2023 1' - 90' Майнц 0:4 Бавария Германия. Кубок, 1/8 финала
    28.01.2023 1' - 90' Майнц 5:2 Бохум Германия. Бундеслига, 18 тур
    25.01.2023 1' - 90' Майнц 1:2 Боруссия Германия. Бундеслига, 17 тур
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