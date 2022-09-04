Андреас Ханше-Ольсен - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Ханше-Ольсен
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бодо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Ханше-Ольсен
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бодо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Байер
|2:3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|55'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|3:1
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Унион
|2:1
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|01.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|0:4
|Бавария
|Германия. Кубок, 1/8 финала
|28.01.2023
|1' - 90'
|Майнц
|5:2
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 18 тур
|25.01.2023
|1' - 90'
|Майнц
|1:2
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2022
|79' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.09.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|04.09.2022
|81' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Гент (Гент)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:2
|Антверпен (Антверпен)
|12.08.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:3
|Гент (Гент)
|07.08.2022
|85' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|87' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)