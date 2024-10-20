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Spencer Richey
Статистика
Spencer Richey - статистика
Завершил карьеру
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
0 : 3
20.10.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
4 : 3
03.10.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Чикаго Файр
1 : 1
29.09.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Монреаль
2 : 0
22.09.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Нэшвилл
1 : 0
19.09.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Чикаго Файр
2 : 1
15.09.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Чикаго Файр
1 : 2
08.09.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Чикаго Файр
1 : 4
01.09.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 2
25.08.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Интер Майами
2 : 1
21.07.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
0 : 1
18.07.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
0 : 0
14.07.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Сан-Хосе
1 : 0
08.07.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Чикаго Файр
4 : 3
04.07.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
2 : 1
30.06.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Орландо Сити
4 : 2
23.06.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Торонто
1 : 4
16.06.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.06.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Чикаго Файр
1 : 1
30.05.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
26.05.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
1 : 3
19.05.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Чикаго Файр
0 : 1
16.05.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Сент-Луис
3 : 1
12.05.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
0 : 1
05.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Чикаго Файр
0 : 0
28.04.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
0 : 4
21.04.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
14.04.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
2 : 1
07.04.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
3 : 0
31.03.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.03.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Чикаго Файр
4 : 3
16.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
2 : 1
10.03.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
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