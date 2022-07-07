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    Кевин Дзондзини - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Кевин
    Фамилия Дзондзини
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тре Пенне 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Тузла Сити (Тузла) 6:0 Тре Пенне (Сан-Марино)
    07.07.2022 63' -90' Тре Пенне (Сан-Марино) 0:2 Тузла Сити (Тузла)
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