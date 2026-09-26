Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Paul Digby - статистика

Колчестер Юнайтед
#6 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Шрусбери Таун
2 : 2
26.09.2026
Колчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 1
19.09.2026
Челтенхэм
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 6 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 1
12.09.2026
Крю Александра
69' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Суиндон Таун
3 : 1
05.09.2026
Колчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
01.09.2026
Колчестер Юнайтед
1' - 46'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 0
29.08.2026
Рочдейл
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Килмарнок
3 : 1
12.05.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Данди
2 : 1
07.03.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди
3 : 3
28.02.2026
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Абердин
2 : 3
21.02.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Данди
2 : 2
14.02.2026
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Фалкирк
1 : 0
11.02.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Сент-Миррен
0 : 0
31.01.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Рейнджерс
3 : 0
25.01.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
0 : 1
11.01.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
03.01.2026
Данди
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди
2 : 1
30.12.2025
Килмарнок
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
1 : 0
27.12.2025
Фалкирк
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Мазервелл
1 : 0
20.12.2025
Данди
46' - 90'
46'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Ливингстон
2 : 2
13.12.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
1 : 3
06.12.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Селтик
1 : 0
03.12.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
3 : 1
29.11.2025
Сент-Миррен
86' - 90'
87'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хиберниан
2 : 0
22.11.2025
Данди
1' - 69'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди
0 : 3
09.11.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
4 : 0
01.11.2025
Данди
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Фалкирк
2 : 1
25.10.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди
2 : 0
19.10.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
4 : 0
05.10.2025
Данди
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
1' - 90'
Главные новости
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
1
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
6
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
9
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+