Давит Кобоури - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Кобоури
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Телави
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Кобоури
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Телави
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Пайде (Пайде)
|2:2
(6:5)п
|Динамо (Тбилиси)
|07.07.2022
|86' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:3
|Пайде (Пайде)