Алекс Гогич - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Гогич
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никосия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Гогич
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никосия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|1' - 57'
|Мазервелл
|2:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Миррен
|0:1
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|01.02.2023
|1' - 90'
|Абердин
|1:3
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Сент-Миррен
|1:0
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кипр
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|59' -90'
|Косово
|5:1
|Кипр
|24.09.2022
|75' -90'
|Кипр
|1:0
|Греция
|12.06.2022
|1' -90'
|Северная Ирландия
|2:2
|Кипр
|09.06.2022
|1' -90'
|Греция
|3:0
|Кипр
|05.06.2022
|1' -90'
|Кипр
|0:0
|Северная Ирландия
|02.06.2022
|1' -90'
|Кипр
|0:2
|Косово