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    Алекс Гогич - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Алекс
    Фамилия Гогич
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Родной город Никосия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.02.2023 1' - 57' Мазервелл 2:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
    04.02.2023 1' - 90' Сент-Миррен 0:1 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    01.02.2023 1' - 90' Абердин 1:3 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    28.01.2023 1' - 90' Сент-Миррен 1:0 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 59' -90' Косово 5:1 Кипр
    24.09.2022 75' -90' Кипр 1:0 Греция
    12.06.2022 1' -90' Северная Ирландия 2:2 Кипр
    09.06.2022 1' -90' Греция 3:0 Кипр
    05.06.2022 1' -90' Кипр 0:0 Северная Ирландия
    02.06.2022 1' -90' Кипр 0:2 Косово
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