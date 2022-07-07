Ваган Бичахчян - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ваган
|Фамилия
|Бичахчян
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гюмри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Имя
|Ваган
|Фамилия
|Бичахчян
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гюмри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Погонь
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|46' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Погонь (Щецин)
|21.07.2022
|63' -90'
|Погонь (Щецин)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.07.2022
|69' -90'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|90'
|07.07.2022
|72' -90'
|Погонь (Щецин)
|4:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)