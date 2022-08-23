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    C. Vernam - статистика

    Имя C. Vernam
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Линкольн (Линкольн)
    23.08.2022 1' -61' Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) 2:3
    (1:3)п    		 Линкольн (Линкольн)
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