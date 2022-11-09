Иво Грбич - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Иво
|Фамилия
|Грбич
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1996 (27 лет)
|Рост
|196
|Вес
|83
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Иво
|Фамилия
|Грбич
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1996 (27 лет)
|Рост
|196
|Вес
|83
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|1:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 20 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 19 тур
|26.01.2023
|Был в запасе
|Реал
|3:1
|Атлетико
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.10.2022
|69' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|90'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|10.09.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|03.09.2022
|85' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)