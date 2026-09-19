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Швейцария. Суперлига
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Серветт
Йеспер Карлссон
Статистика
€ 3 млн
Йеспер Карлссон - статистика
Серветт
25 июля 1998 (28)
#21 | Нападающий
171 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
1' - 55'
13'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Тун
2 : 4
16.09.2026
Серветт
66' - 90'
74'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
13.09.2026
Серветт
75' - 90'
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
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Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серветт
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
1' - 55'
13'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Тун
2 : 4
16.09.2026
Серветт
66' - 90'
74'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
13.09.2026
Серветт
75' - 90'
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