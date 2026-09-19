Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Швейцария. Суперлига 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Нидерланды. Эредивизие 2025/2026 Шотландия. Премьер-лига 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига Европы 2020/2021