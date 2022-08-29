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    Джоэл Андерссон - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Джоэл
    Фамилия Андерссон
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 1' - 59' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    16.02.2023 1' - 90' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 15 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 1' -59' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    13.11.2022 1' -46' Рандерс (Рандерс) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    07.11.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:0 Нордшелланд (Фарум)
    31.10.2022 1' -80' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    02.10.2022 46' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 1' -57' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    52'
    11.09.2022 1' -79' Нордшелланд (Фарум) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    04.09.2022 1' -62' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    29.08.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    20.08.2022 68' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    12.08.2022 1' -73' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.08.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    4'
    29.07.2022 1' -77' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    58' 42'
    22.07.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    15.07.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
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