Джоэл Андерссон - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джоэл
|Фамилия
|Андерссон
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Джоэл
|Фамилия
|Андерссон
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 59'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|15
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -59'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.11.2022
|1' -46'
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|07.11.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|31.10.2022
|1' -80'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|02.10.2022
|46' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|1' -57'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|52'
|11.09.2022
|1' -79'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|04.09.2022
|1' -62'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|29.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|20.08.2022
|68' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|12.08.2022
|1' -73'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|05.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|4'
|29.07.2022
|1' -77'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|58' 42'
|22.07.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|15.07.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)