Йон Дагур Торстейнссон - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Йон Дагур
|Фамилия
|Торстейнссон
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Йон Дагур
|Фамилия
|Торстейнссон
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|23
|5
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -79'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|28.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|53'
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|25'
|17.01.2023
|1' -84'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|28'
|13.01.2023
|1' -88'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|26.12.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|16'
|11.11.2022
|80' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|05.11.2022
|62' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|68'
|30.10.2022
|62' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|1' -46'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|42'
|08.10.2022
|1' -46'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.10.2022
|1' -46'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.09.2022
|1' -65'
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|1' -61'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|04.09.2022
|1' -81'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|19'
|27.08.2022
|1' -81'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Остенде (Остенде)
|21.08.2022
|1' -58'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|35' 36'
|14.08.2022
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|86'
|07.08.2022
|1' -58'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.07.2022
|1' -62'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|13'
|23.07.2022
|1' -79'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Оуд-Хеверли (Левен)