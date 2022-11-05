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    Йон Дагур Торстейнссон - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Йон Дагур
    Фамилия Торстейнссон
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1998 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 23 5 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -79' Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.02.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 1' -90' Серен (Серен) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    28.01.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    53'
    21.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    25'
    17.01.2023 1' -84' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    28'
    13.01.2023 1' -88' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    26.12.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    16'
    11.11.2022 80' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    05.11.2022 62' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    68'
    30.10.2022 62' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    22.10.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 1' -46' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    42'
    08.10.2022 1' -46' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    01.10.2022 1' -46' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    17.09.2022 1' -65' Мехелен (Мехелен) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.09.2022 1' -61' Оуд-Хеверли (Левен) 3:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    04.09.2022 1' -81' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    19'
    27.08.2022 1' -81' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Остенде (Остенде)
    21.08.2022 1' -58' Стандард (Льеж) 1:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    35' 36'
    14.08.2022 46' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    86'
    07.08.2022 1' -58' Антверпен (Антверпен) 4:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.07.2022 1' -62' Оуд-Хеверли (Левен) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    13'
    23.07.2022 1' -79' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Оуд-Хеверли (Левен)
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