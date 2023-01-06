Алфонс Сампстед - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Алфонс
|Фамилия
|Сампстед
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Алфонс
|Фамилия
|Сампстед
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|46' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Твенте
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Гронинген
|1:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|29.01.2023
|90' - 90'
|Твенте
|1:1
|Фейеноорд
|Голландия. Эредивизие, 19 тур
|25.01.2023
|1' - 46'
|Витесс
|2:2
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|46' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|29.01.2023
|90' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|25.01.2023
|1' -46'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|22.01.2023
|62' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Утрехт (Утрехт)
|14.01.2023
|1' -67'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|13'
|06.01.2023
|1' -66'
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Эммен (Эммен)