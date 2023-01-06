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    Алфонс Сампстед - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Алфонс
    Фамилия Сампстед
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 апреля 1998 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 46' - 90' Гоу Эхед Иглс 2:0 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Твенте 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 Был в запасе Гронинген 1:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 20 тур
    29.01.2023 90' - 90' Твенте 1:1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 19 тур
    25.01.2023 1' - 46' Витесс 2:2 Твенте Голландия. Эредивизие, 18 тур
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