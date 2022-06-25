Нуралы Алип - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Нуралы
|Фамилия
|Алип
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Нуралы
|Фамилия
|Алип
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|46' - 90'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|1' - 90'
|Урал
|1:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|30'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|1' -74'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|56'
|25.06.2022
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)