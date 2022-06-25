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    Нуралы Алип - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Нуралы
    Фамилия Алип
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Родной город Актау
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 декабря 1999 (23 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 46' - 90' Сепахан 2:0 Зенит Товарищеские матчи
    06.02.2023 1' - 90' Урал 1:1 Зенит Товарищеские матчи
    30'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2022 1' -74' ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    56'
    25.06.2022 46' -90' Сочи (Сочи) 1:1
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
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