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    Янис Карабелев - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Янис
    Фамилия Карабелев
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1996 (27 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кишварда 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Кишварда (Кишварда) 2:1 Мольде (Мольде)
    04.08.2022 1' -72' Мольде (Мольде) 3:0 Кишварда (Кишварда)
    28.07.2022 1' -90' Кишварда (Кишварда) 1:0 Кайрат (Алматы)
    21.07.2022 1' -90' Кайрат (Алматы) 0:1 Кишварда (Кишварда)
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