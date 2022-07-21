Янис Карабелев - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Карабелев
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Карабелев
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кишварда
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Кишварда (Кишварда)
|2:1
|Мольде (Мольде)
|04.08.2022
|1' -72'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)
|28.07.2022
|1' -90'
|Кишварда (Кишварда)
|1:0
|Кайрат (Алматы)
|21.07.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|0:1
|Кишварда (Кишварда)