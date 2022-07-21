Филип Крастев - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Крастев
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Крастев
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -123'
|Левски (София)
|1:3
(1:2)п
|Хэмран (Хэмран)
|04.08.2022
|1' -90'
|Хэмран (Хэмран)
|0:1
|Левски (София)
|11' 90'
|28.07.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Левски (София)
|77'
|21.07.2022
|1' -90'
|Левски (София)
|2:0
|ПАОК (Салоники)