Бирсент Карагерен - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Бирсент
|Фамилия
|Карагерен
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Бирсент
|Фамилия
|Карагерен
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -89'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:2
|Локомотив (Пловдив)
|05.08.2021
|1' -90'
|Локомотив (Пловдив)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|29.07.2021
|1' -119'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
(2:3)п
|Локомотив (Пловдив)