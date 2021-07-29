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    Бирсент Карагерен - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Бирсент
    Фамилия Карагерен
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -89' Копенгаген (Копенгаген) 4:2 Локомотив (Пловдив)
    05.08.2021 1' -90' Локомотив (Пловдив) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    29.07.2021 1' -119' Словацко (Угерске-Градиште) 1:0
    (2:3)п    		 Локомотив (Пловдив)
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