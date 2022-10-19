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    Шон Вайссман - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Шон
    Фамилия Вайссман
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Родной город Хайфа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.01.2023 Был в запасе Вальядолид 1:0 Валенсия Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 14 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 28' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 65' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.12.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    08.11.2022 1' -46' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2022 69' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 1' -73' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.10.2022 1' -75' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -72' Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    16.10.2022 61' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.10.2022 56' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    01.10.2022 78' -90' Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    73'
    16.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    09.09.2022 6' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 66' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    90'
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