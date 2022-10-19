Шон Вайссман - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Вайссман
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хайфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Вайссман
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хайфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.01.2023
|Был в запасе
|Вальядолид
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|21.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|28' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|65' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.11.2022
|1' -46'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2022
|69' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|30.10.2022
|1' -73'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.10.2022
|1' -75'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -72'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|61' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|56' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|78' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|73'
|16.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|6' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|66' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|90'