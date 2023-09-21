Лука Менало - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Менало
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Менало
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|05.10.2023
|1' -46'
|Балкани (Сува Река)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|21.09.2023
|65' -90'
|Динамо (Загреб)
|5:1
|Астана (Астана)