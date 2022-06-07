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    Владан Данилович - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Владан
    Фамилия Данилович
    Команда Борац
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июля 1999 (24 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 46' -90' Румыния 4:1 Босния и Герцеговина
    23.09.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
    07.06.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:0 Румыния
    Россия
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