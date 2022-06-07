Владан Данилович - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Владан
|Фамилия
|Данилович
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Владан
|Фамилия
|Данилович
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|46' -90'
|Румыния
|4:1
|Босния и Герцеговина
|23.09.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория
|07.06.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Румыния