Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кирьян Нвоко - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Кирьян
    Фамилия Нвоко
    Команда Валлетта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июля 1997 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 7 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2023 79' -90' Англия 2:0 Мальта
    17.10.2023 1' -68' Мальта 1:3 Украина
    12'
    14.10.2023 84' -90' Италия 4:0 Мальта
    12.09.2023 1' -72' Мальта 0:2 Северная Македония
    19.06.2023 1' -46' Украина 1:0 Мальта
    16.06.2023 1' -60' Мальта 0:4 Англия
    26.03.2023 64' -90' Мальта 0:2 Италия
    23.03.2023 Был в запасе Северная Македония 2:1 Мальта
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+