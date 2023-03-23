Кирьян Нвоко - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Кирьян
|Фамилия
|Нвоко
|Команда
|Валлетта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1997 (26 лет)
|Имя
|Кирьян
|Фамилия
|Нвоко
|Команда
|Валлетта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2023
|79' -90'
|Англия
|2:0
|Мальта
|17.10.2023
|1' -68'
|Мальта
|1:3
|Украина
|12'
|14.10.2023
|84' -90'
|Италия
|4:0
|Мальта
|12.09.2023
|1' -72'
|Мальта
|0:2
|Северная Македония
|19.06.2023
|1' -46'
|Украина
|1:0
|Мальта
|16.06.2023
|1' -60'
|Мальта
|0:4
|Англия
|26.03.2023
|64' -90'
|Мальта
|0:2
|Италия
|23.03.2023
|Был в запасе
|Северная Македония
|2:1
|Мальта