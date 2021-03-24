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    Курт Шоу - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Курт
    Фамилия Шоу
    Команда Слима
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1999 (24 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2021 1' -90' Мальта 0:6 Словакия
    11.11.2021 1' -83' Мальта 1:7 Хорватия
    11.10.2021 57' -90' Кипр 2:2 Мальта
    08.10.2021 1' -90' Мальта 0:4 Словения
    07.09.2021 86' -90' Россия 2:0 Мальта
    04.09.2021 1' -89' Словения 1:0 Мальта
    01.09.2021 1' -59' Мальта 3:0 Кипр
    50'
    30.03.2021 1' -89' Хорватия 3:0 Мальта
    27.03.2021 1' -89' Словакия 2:2 Мальта
    24.03.2021 1' -90' Мальта 1:3 Россия
    Россия
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