Курт Шоу - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Курт
|Фамилия
|Шоу
|Команда
|Слима
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Курт
|Фамилия
|Шоу
|Команда
|Слима
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2021
|1' -90'
|Мальта
|0:6
|Словакия
|11.11.2021
|1' -83'
|Мальта
|1:7
|Хорватия
|11.10.2021
|57' -90'
|Кипр
|2:2
|Мальта
|08.10.2021
|1' -90'
|Мальта
|0:4
|Словения
|07.09.2021
|86' -90'
|Россия
|2:0
|Мальта
|04.09.2021
|1' -89'
|Словения
|1:0
|Мальта
|01.09.2021
|1' -59'
|Мальта
|3:0
|Кипр
|50'
|30.03.2021
|1' -89'
|Хорватия
|3:0
|Мальта
|27.03.2021
|1' -89'
|Словакия
|2:2
|Мальта
|24.03.2021
|1' -90'
|Мальта
|1:3
|Россия