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    Дан Сойлу - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Дан
    Фамилия Сойлу
    Команда ХБ Торсхавн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июля 1996 (27 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХБ Торсхавн 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.07.2023 1' -90' Дерри Сити (Дерри) 1:0 ХБ Торсхавн (Торсхавн)
    59'
    13.07.2023 1' -86' ХБ Торсхавн (Торсхавн) 0:0 Дерри Сити (Дерри)
    Россия
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