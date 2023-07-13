Дан Сойлу - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Сойлу
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Сойлу
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХБ Торсхавн
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -90'
|Дерри Сити (Дерри)
|1:0
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|59'
|13.07.2023
|1' -86'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|0:0
|Дерри Сити (Дерри)