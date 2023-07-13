Хедин Хансен - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Хедин
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1993 (30 лет)
|Имя
|Хедин
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1993 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХБ Торсхавн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|72' -90'
|Дерри Сити (Дерри)
|1:0
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|13.07.2023
|Был в запасе
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|0:0
|Дерри Сити (Дерри)