Владиславс Сорокинс - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Владиславс
|Фамилия
|Сорокинс
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Владиславс
|Фамилия
|Сорокинс
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|Был в запасе
|Сабах (Масазир)
|2:1
|РФШ (Рига)
|20.07.2023
|83' -90'
|РФШ (Рига)
|4:1
|Македония ГП (Скопье)
|13.07.2023
|Был в запасе
|Македония ГП (Скопье)
|0:1
|РФШ (Рига)