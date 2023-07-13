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    Владиславс Сорокинс - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Владиславс
    Фамилия Сорокинс
    Команда РФШ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 мая 1997 (26 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РФШ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2023 Был в запасе Сабах (Масазир) 2:1 РФШ (Рига)
    20.07.2023 83' -90' РФШ (Рига) 4:1 Македония ГП (Скопье)
    13.07.2023 Был в запасе Македония ГП (Скопье) 0:1 РФШ (Рига)
    Россия
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