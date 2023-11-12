Яннис Михайлидис - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Михайлидис
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Михайлидис
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2024
|Был в запасе
|Атромитос
|0:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|ПАОК
|2:1
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 20 тур
|21.01.2024
|1' - 90'
|Волос
|1:5
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 19 тур
|26'
|14.01.2024
|Был в запасе
|ПАОК
|4:0
|ПАС
|Греция. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|28.01.2024
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панатинаикос (Афины)
|21.01.2024
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:5
|ПАОК (Салоники)
|26'
|14.01.2024
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|4:0
|ПАС (Яннина)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|ПАОК (Салоники)
|03.01.2024
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|4:0
|ОФИ (Ираклион)
|21.12.2023
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:6
|ПАОК (Салоники)
|04.12.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|25.11.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|5:0
|Пансерраикос (Серрес)
|12.11.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|67'
|05.11.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:4
|ПАОК (Салоники)
|22.10.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|17.09.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Арис (Салоники)
|03.09.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|ПАОК (Салоники)
|20.08.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)