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    Яннис Михайлидис - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Яннис
    Фамилия Михайлидис
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 2000 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2024 Был в запасе Атромитос 0:2 ПАОК Греция. Суперлига, 21 тур
    28.01.2024 Был в запасе ПАОК 2:1 Панатинаикос Греция. Суперлига, 20 тур
    21.01.2024 1' - 90' Волос 1:5 ПАОК Греция. Суперлига, 19 тур
    26'
    14.01.2024 Был в запасе ПАОК 4:0 ПАС Греция. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 8 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2024 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 ПАОК (Салоники)
    28.01.2024 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:1 Панатинаикос (Афины)
    21.01.2024 1' -90' Волос (Волос) 1:5 ПАОК (Салоники)
    26'
    14.01.2024 Был в запасе ПАОК (Салоники) 4:0 ПАС (Яннина)
    07.01.2024 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 ПАОК (Салоники)
    03.01.2024 1' -90' ПАОК (Салоники) 4:0 ОФИ (Ираклион)
    21.12.2023 1' -90' Кифисиас (Киффисиа) 0:6 ПАОК (Салоники)
    04.12.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    25.11.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 5:0 Пансерраикос (Серрес)
    12.11.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    67'
    05.11.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:4 ПАОК (Салоники)
    22.10.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 Атромитос (Перистери)
    01.10.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:2 ПАОК (Салоники)
    17.09.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Арис (Салоники)
    03.09.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 ПАОК (Салоники)
    20.08.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
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