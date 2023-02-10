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    Деян Петрович - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Деян
    Фамилия Петрович
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1998 (26 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2023 Был в запасе Аустрия (Вена) 3:1 Рапид (Вена)
    23.04.2023 46' -90' ЛАСК (Линц) 3:1 Рапид (Вена)
    90'
    19.03.2023 1' -66' Аустрия (Вена) 2:0 Рапид (Вена)
    12.03.2023 1' -76' Рапид (Вена) 2:0 Тироль (Ваттенс)
    05.03.2023 82' -90' Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    26.02.2023 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    10.02.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
    Россия
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