Деян Петрович - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Петрович
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1998 (26 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Петрович
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1998 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2023
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Рапид (Вена)
|23.04.2023
|46' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Рапид (Вена)
|90'
|19.03.2023
|1' -66'
|Аустрия (Вена)
|2:0
|Рапид (Вена)
|12.03.2023
|1' -76'
|Рапид (Вена)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|05.03.2023
|82' -90'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)