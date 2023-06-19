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    Эрик Янца - статистика

    #64 | Защитник
    Имя Эрик
    Фамилия Янца
    Команда Гурник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 1993 (30 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 6 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2023 1' -87' Словения 2:1 Казахстан
    17.11.2023 1' -62' Дания 2:1 Словения
    30'
    17.10.2023 1' -84' Северная Ирландия 0:1 Словения
    14.10.2023 1' -90' Словения 3:0 Финляндия
    90' 10'
    10.09.2023 Был в запасе Сан-Марино 0:4 Словения
    07.09.2023 1' -85' Словения 4:2 Северная Ирландия
    19.06.2023 1' -90' Словения 1:1 Дания
    Россия
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