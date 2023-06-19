Эрик Янца - статистика
#64 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Янца
|Команда
|Гурник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1993 (30 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Янца
|Команда
|Гурник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1993 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словения
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2023
|1' -87'
|Словения
|2:1
|Казахстан
|17.11.2023
|1' -62'
|Дания
|2:1
|Словения
|30'
|17.10.2023
|1' -84'
|Северная Ирландия
|0:1
|Словения
|14.10.2023
|1' -90'
|Словения
|3:0
|Финляндия
|90' 10'
|10.09.2023
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:4
|Словения
|07.09.2023
|1' -85'
|Словения
|4:2
|Северная Ирландия
|19.06.2023
|1' -90'
|Словения
|1:1
|Дания