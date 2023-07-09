Назим Сангаре - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Назим
|Фамилия
|Сангаре
|Команда
|Карагюмрюк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1994 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Назим
|Фамилия
|Сангаре
|Команда
|Карагюмрюк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Карагюмрюк
|2:0
|Пендикспор
|Турция. Суперлига, 25 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Карагюмрюк
|4:0
|Ризеспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|24.01.2024
|85' - 90'
|Анкарагюджю
|2:0
|Карагюмрюк
|Турция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2023
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|09.07.2023
|1' -71'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
(4:3)п
|Фенербахче (Стамбул)