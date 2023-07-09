Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Назим Сангаре - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Назим
    Фамилия Сангаре
    Команда Карагюмрюк
    Состав Основной
    Родной город Кельн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 1994 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Карагюмрюк 2:0 Пендикспор Турция. Суперлига, 25 тур
    28.01.2024 Был в запасе Карагюмрюк 4:0 Ризеспор Турция. Суперлига, 23 тур
    24.01.2024 85' - 90' Анкарагюджю 2:0 Карагюмрюк Турция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2023 Был в запасе Нефтчи (Баку) 0:1 Фенербахче (Стамбул)
    09.07.2023 1' -71' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0
    (4:3)п    		 Фенербахче (Стамбул)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+