Джо Моррел - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Моррел
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ипсвич
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1997 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|77
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Моррел
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ипсвич
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1997 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.01.2024
|1' - 34'
|Оксфорд
|2:2
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 18 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 46'
|Флитвуд
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 29 тур
|42'
|13.01.2024
|1' - 90'
|Портсмут
|0:3
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2023
|1' -90'
|Честерфилд (Честерфилд)
|1:0
|Портсмут (Портсмут)