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    Джо Моррел - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Джо
    Фамилия Моррел
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Родной город Ипсвич
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 1997 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 77
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.01.2024 1' - 34' Оксфорд 2:2 Портсмут Англия. Первая лига, 18 тур
    27.01.2024 1' - 90' Порт Вейл 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 1' - 46' Флитвуд 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 29 тур
    42'
    13.01.2024 1' - 90' Портсмут 0:3 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2023 1' -90' Честерфилд (Честерфилд) 1:0 Портсмут (Портсмут)
    Россия
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