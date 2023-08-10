Сантери Хостикка - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Сантери
|Фамилия
|Хостикка
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Сантери
|Фамилия
|Хостикка
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -46'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Карабах (Агдам)
|10'
|10.08.2023
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:1
|ХИК (Хельсинки)
|77'