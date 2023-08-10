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    Сантери Хостикка - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Сантери
    Фамилия Хостикка
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 сентября 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 1 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 1' -46' ХИК (Хельсинки) 1:2 Карабах (Агдам)
    10'
    10.08.2023 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:1 ХИК (Хельсинки)
    77'
    Россия
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