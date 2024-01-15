Пап Гуйе - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Пап
|Фамилия
|Гуйе
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1999 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|65
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Пап
|Фамилия
|Гуйе
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1999 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.01.2024
|1' - 71'
|Гвинея
|0:2
|Сенегал
|Кубок африканских наций, 3 тур
|19.01.2024
|1' - 90'
|Сенегал
|3:1
|Камерун
|Кубок африканских наций, 2 тур
|15.01.2024
|1' - 79'
|Сенегал
|3:0
|Гамбия
|Кубок африканских наций, 1 тур
|4'