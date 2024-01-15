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    Пап Гуйе - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Пап
    Фамилия Гуйе
    Команда Марсель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 января 1999 (25 лет)
    Рост 187
    Вес 65
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.01.2024 1' - 71' Гвинея 0:2 Сенегал Кубок африканских наций, 3 тур
    19.01.2024 1' - 90' Сенегал 3:1 Камерун Кубок африканских наций, 2 тур
    15.01.2024 1' - 79' Сенегал 3:0 Гамбия Кубок африканских наций, 1 тур
    4'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сенегал 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2024 1' -71' Гвинея 0:2 Сенегал
    19.01.2024 1' -90' Сенегал 3:1 Камерун
    15.01.2024 1' -79' Сенегал 3:0 Гамбия
    4'
    Россия
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