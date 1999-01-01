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Маттео Алинви
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€ 350 тыс
Маттео Алинви - новости
Арсенал
2 июля 1999 (25 лет)
#17 | Полузащитник
183 см
Бенин | Франция
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В российском футболе появился первый игрок из Бенина
31 января
4
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Раскрыт еще один известный человек, которому Слуцкий оплатил лечение: «Перевел с запасом»
11:36
Дзюба назвал двух игроков, за которыми будущее сборной России
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Прогноз Генича на матч «Ахмат» – «Спартак»
10:28
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10:23
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09:55
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Анчелотти прокомментировал обвинения в неуплате налогов – его могут посадить на 5 лет
09:49
Крижанац объяснил, почему не приедет на 100-летие «Зенита»
09:09
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Кержаков назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»
09:01
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Реакция Рабинера на признание его друга Шмурнова* иноагентом
08:53
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Григорян объяснил, почему Семак – Иисус Христос российского футбола
08:34
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