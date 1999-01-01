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€ 350 тыс

Маттео Алинви - новости

Арсенал
2 июля 1999 (25 лет)
#17 | Полузащитник
183 см
Бенин | Франция
Статистика
Новости
Фото В российском футболе появился первый игрок из Бенина
31 января
4
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