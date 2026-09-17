Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Йосип Чондрич - статистика

Астана
27 августа 1993 (33), Загреб
#93 | Вратарь
195 см
Хорватия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астана
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
09.08.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Астана
4 : 1
26.07.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Алтай
1 : 1
27.05.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
22.05.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Окжетпес
1 : 0
16.05.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 1
09.05.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
2 : 1
26.04.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
2 : 2
18.04.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
1 : 1
11.04.2026
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
4 : 0
05.04.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
2 : 0
20.03.2026
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 0
16.03.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
4 : 1
08.03.2026
Жетысу
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
4
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
6
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
3
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+