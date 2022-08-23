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    Cameron John - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Cameron John
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рочдейл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Рочдейл (Рочдейл)
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