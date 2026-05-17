Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lars Lokotsch - статистика

Ингольштадт
#13 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пройссен
23
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Эльверсберг
3 : 0
17.05.2026
Пройссен
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Пройссен
1 : 1
10.05.2026
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
3 : 3
03.05.2026
Пройссен
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Пройссен
2 : 3
25.04.2026
Арминия
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
4 : 1
19.04.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
0 : 0
11.04.2026
Гройтер Фюрт
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Хольштайн
0 : 0
05.04.2026
Пройссен
87' - 16'
40'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 3
22.03.2026
Магдебург
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
1 : 1
21.12.2025
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
1 : 0
14.12.2025
Пройссен
42' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
2 : 2
05.12.2025
Ганновер-96
62' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Арминия
1 : 2
30.11.2025
Пройссен
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 0
22.11.2025
Шальке-04
67' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.11.2025
Пройссен
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Пройссен
2 : 1
31.10.2025
Хольштайн
10' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Пройссен
2 : 2
18.10.2025
Динамо Дрезден
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 1
04.10.2025
Пройссен
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
3 : 1
28.09.2025
Айнтрахт
1' - 46'
22'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
19.09.2025
Пройссен
1' - 68'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 2
30.08.2025
Пройссен
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
2 : 1
22.08.2025
Нюрнберг
1' - 83'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
1 : 1
08.08.2025
Падерборн
1' - 78'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Карлсруэ
3 : 2
02.08.2025
Пройссен
56' - 90'
80'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
4
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
5
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
3
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+