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    I. Parkhill - статистика

    Имя I. Parkhill
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колрейн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2020 74' -90' Колрейн (Колрейн) 1:2
    (0:3)п    		 Мазервелл (Мазервелл)
    201'
    27.08.2020 95' -90' Марибор (Марибор) 1:1 Колрейн (Колрейн)
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